Лондон, , 18:22 — REGNUM В Великобритании, по состоянию на 7 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекций COVID-19 достигло 206. Об этом сообщает британское управление здравоохранения.

Отмечается, что в стране от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента, у которых заболевание было выявлено ранее.

Напомним, 6 марта пресс-служба управления здравоохранения Великобритании сообщала о 163 выявленных случаев заражения коронавирусом в стране.

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