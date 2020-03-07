Куала-Лумпур, , 18:10 — REGNUM Власти Малайзии урегулировали вопрос выплат родственникам пассажиров и членов экипажа Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего в 2014 году. Об этом заявил министр транспорта Малайзии Ишам Ишак.

По его словам, в докладе ведомства, подготовленном для утверждения новому премьер-министру Мухиддину Яссину, прописан вопрос о выплате компенсации родственникам и членам экипажа пропавшего лайнера. О какой конкретно сумме идет речь, министр не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура 8 марта 2014 года и направился в Пекин. Вскоре после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. На борту самолета находились 239 человек.

Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение в южной части Индийского океана, однако точное место установить не удалось. В январе 2017 года поиски самолета были прекращены. Все находившиеся на борту были признаны погибшими в результате несчастного случая.