Москва, , 18:06 — REGNUM 10 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 7 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 18:03 мск в аэропорту «Шереметьево» задержаны четыре рейса; в аэропорту «Домодедово» были задержаны два рейсы, ещё четыре отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 7 марта в Москве на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 11 градусов тепла, это абсолютный температурный рекорд.