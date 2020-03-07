Черновцы, Украина, , 17:58 — REGNUM На Украине в связи с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализирован еще один человек. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации на странице в соцсети Facebook.

ЧП произошло в субботу, 7 марта, в Черновицкой области.

«Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении. — Пациент … прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19».

Напомним, 6 марта в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщили, что в Черновицкой области Украины подтвержденным является лишь один случай заболевания новым коронавирусом.

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