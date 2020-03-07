Калуга, , 21:30 — REGNUM В Калуге 7 марта временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша встретился за чашкой чая с многодетными матерями из всех муниципалитетов региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Владислав Шапша поздравил матерей с наступающим праздником, вручил им цветы и памятные сувениры Admoblkaluga.ru

Гостьи рассказали врио губернатора о своих семьях, внесли предложения по расширению мер социальной поддержки. Владислав Шапша напомнил собравшимся, что в Калужской области в 2019 году каждый четвертый ребенок был рожден в семьях третьим или последующим. В настоящее время каждая десятая семья в регионе является многодетной. Врио калужского губернатора поддержал предложение о разработке дополнительных мер социальной поддержки для приобретения вместительного автотранспорта для больших семей. В завершении встречи Владислав Шапша поздравил матерей с наступающим праздником, вручил им цветы и памятные сувениры.

В Калужской области с 2012 года количество многодетных семей в удвоилось. За счет средств областного бюджета многодетным семьям предоставляются девять видов пособий и компенсаций семьям с детьми. В области создана действенная система материальных выплат, стимулирующих рождение детей. В 2019 году региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а с 1 января 2020 года действие материнского капитала распространено на четвертого и последующих детей. Семьи, в которых родится второй ребенок, в дополнение к федеральному материнскому капиталу получат по 50 тысяч рублей из средств регионального бюджета.

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