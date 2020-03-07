Иерусалим, , 17:45 — REGNUM Аккаунт министра обороны Израиля Нафтали Беннетт в социальной сети Twitter был взломан неизвестными хакерами. Об этом 7 марта сообщает израильское издание KAN.

По данным журналистов, взломщики опубликовали несколько провокационных сообщений, среди которых требование свободы для Палестины, а также гимн Турции, исполняемый на английском языке.

Личности и политическая принадлежность хакеров установлена не была. Контроль над аккаунтом был позже восстановлен. Министр обороны Израиля не прокомментировал произошедший инцидент.

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