Неаполь, Италия, , 17:12 — REGNUM Военнослужащий США, проходивший службу на базе в Италии, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в субботу, 7 марта, Европейское командование вооруженных сил США на странице в соцсети Twitter.

«Европейское командование США подтверждает первый среди военных США случай заражения COVID-19 в Неаполе. Официальные сведения появятся позже», — отмечается в сообщении ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта власти Кении приостановили прямые авиарейсы из двух городов Северной Италии из-за опасений по поводу распространения коронавируса.

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