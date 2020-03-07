Южно-Сахалинск, , 17:22 — REGNUM В Сахалинской области более 100 специалистов силовых и гражданских служб, сотрудников министерства здравоохранения и Роспотребнадзора провели совместные учения в аэропорту Южно-Сахалинска по отработке действий при обнаружении коронавирусной инфекции у пассажиров самолетов. Об этом 7 марта сообщает «Российская газета».

Во время учений отрабатывались совместные действия специалистов служб при выявлении симптомов коронавируса у 20 пассажиров, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Условия учений максимально приближены к реальным жизненным обстоятельствам. Как только поступило уведомление с борта, мы отслеживали каждый шаг. Не должно быть недоработок, потери драгоценных минут», — цитирует издание министра здравоохранения региона Владимира Ющука.

Напомним, ранее правительство Сахалинской области приняло решение о временном закрытии воздушного сообщения между Сахалином и островом Хоккайдо в Японии из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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