Тбилиси, , 17:00 — REGNUM С целью не допустить распространения коронавируса администрация президента Грузии на период с 7 марта по 16 марта вводит временные ограничения. По информации пресс-службы президента Грузии, в этот период в президентском дворце на площади Орбелиани не будут проводиться официальные мероприятия. Отменены практиковавшиеся в президентском дворце экскурсии. Ограничивается и прием граждан.

Для тех, кто по разным вопросам все же пожелает обратиться к президенту или его администрации, опубликованы контактный телефон (телефон горячей линии +99 532 2 288 888, позвонить по которому можно в рабочие дни с 10:00 до 19:00 часов по местному времени) и адрес электронной почты.

«Несмотря на данные ограничения, президент Грузии и администрация продолжают деятельность в обычном режиме», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента.

По последним данным Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии всего лабораторно подтверждено 12 случаев коронавируса, 140 человек находятся на карантине и еще 42 — в стационарах под наблюдением врачей. Три последних случая подтверждено за последние сутки. Так как большинство новых случаев коронавируса связано с группой из 6 человек, вернувшихся в страну из путешествия по Италии, продолжается установление и изучение всех возможных контактов. Таких, по информации директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, более 120 человек.