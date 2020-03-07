Москва, , 16:56 — REGNUM В Москве на метеостанции ВДНХ в 14:00 субботы зафиксировано 11 градусов тепла, это абсолютный температурный рекорд для 7 марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в 14:00 температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла +11 °С», — цитируют его «Метеовести».

Таким образом, на 2 градуса был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, который был установлен в 2002 году, добавил Леус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в большей части регионов РФ в марте будет аномально тепло из-за теплой почвы и отсутствия снежного покрова.

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