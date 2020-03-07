Калуга, , 17:15 — REGNUM Памятное мероприятие, посвященное годовщине со дня рождения летчика-аса, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации СССР Александра Ивановича Покрышкина состоялось 6 марта на территории бывшего авиационно-технического училища (КАТУ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Жители калужского микрорайона Грабцево собрались у бронзового бюста фронтового лётчика Александра Покрышкина Kaluga-gov.ru

Жители микрорайона Грабцево, где находилось авиационного учебное заведение, собрались у бронзового бюста Александра Покрышкина, который торжественно был открыт 8 мая 1988 года в знак уважения к фронтовику, ставшему для молодых авиаторов примером мужества, героизма и патриотизма.

Залуженный военный лётчик Александр Покрышкин неоднократно бывал в Калуге. Именно Покрышкин внёс неоценимый вклад в становление и развитие калужского авиационно-технического училища, начавшую подготовку советских авиаторов в марте 1971 года. Лётчик-герой, прошедший путь от авиационного техника до маршала авиации, лично принимал участие в организации учебного процесса по подготовке авиационных специалистов и создании материально-технической базы училища.

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