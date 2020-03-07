Париж, , 16:50 — REGNUM Более 100 новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено во Франции. Об этом 7 марта сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Общее число зараженных в стране достигло 716 человек. Ранее сообщалось о 613 случаях заражения.

«Еще два человека умерли во Франции после заражения коронавирусом», — передает вещатель.

Таким образом, число умерших в стране на данный момент составляет 11 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в настоящий момент в мире заразились новым коронавирусом более 100 тыс. человек, более 3450 человек погибли.

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