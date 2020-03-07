Тегеран, , 16:51 — REGNUM В Иране за минувшие сутки выявлено 1076 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 7 марта сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киянуш Джаханпур.

Таким образом, согласно данным иранского ведомства, по состоянию на 7 марта в Иране общее число человек, инфицированных новым типом вируса, возросло до 5823. Джаханпур подчеркнул, что 1699 пациентов излечились от короновирусной инфекции.

«По данным на субботу, число смертельных случаев от вспышки коронавирусной инфекции, известной как COVID-19, в Иране выросло до 145», — цитирует Mehr заявление представителя минздрава.

Кроме этого, Джаханпур подчеркнул, что в Иране 1699 пациентов излечились от инфекции COVID-19.

Напомним, 6 марта официальный представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур сообщил о рекордном росте числа заболевших за сутки в стране, общее число которых составило 1234 человека.

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