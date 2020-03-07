Баку, , 16:41 — REGNUM До 27 марта приостанавливается учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях из-за угрозы распространения коронавируса в Азербайджане. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба оперативного штаба при правительстве страны.

Занятия в учебных заведения Азербайджана были прерваны с целью предотвращения случаев заражения коронавирусом COVID-2019 и продолжения медико-профилактических, дезинфицирующих и других превентивных мер в связи с угрозой распространения заболевания.

Процесс обучения в образовательных учреждениях приостановлен до 27 марта.

В настоящее время на территории Азербайджана выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Одни из заболевших является гражданином России. Пациенты получают лечение в больнице с особым режимом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с распространением коронавируса, в ближайшие дни в Азербайджан, на Украину и в Черногорию отправятся эксперты Всемирной организации здравоохранения.

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