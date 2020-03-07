Липецк, , 16:34 — REGNUM Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Instagram рассказал о состоянии трех жителей региона, у которых ранее был выявлен коронавирус.

«Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное», — написал глава региона.

По его словам, все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.

Артамонов призвал жителей не поддаваться панике и провокациям и доверять информации только из официальных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта российский оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил, что в стране зарегистрированы четыре новых случая заражения этой инфекцией. Три человека госпитализированы в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.

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