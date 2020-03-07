Рим, , 16:12 — REGNUM Никола Дзингаретти, лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии, заявил, что у него был выявлен коронавирус. Об этом 7 марта политик сообщил в своём Facebook.

Дзингаретти пояснил, что о положительном результате теста на коронавирус ему сообщили врачи. Политик уточнил, что чувствует себя хорошо, но будет оставаться на карантине дома в ближайшие дни.

Дзингаретти отметил, что свою работу от продолжит из дома, в удалённом режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении итальянского министра экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно самоизолироваться после недавнего контакта с носителем коронавируса.

Коронавирус был подтвержден у одного из советников администрации региона Ломбардия (Милан) Алессандро Маттиндзоли, с которым встречался Патуанелли.

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