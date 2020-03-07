Женева, Швейцария, , 16:00 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в ближайшие дна эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Азербайджан, ю на Украину и в Черногорию. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба женевской штаб-квартиры ВОЗ.

В рамках мероприятий по подготовке и реагированию на распространение коронавируса Европейское бюро ВОЗ разместит три миссии в Азербайджане, на Украине и в Черногории.

Кроме того, по итогам 12-дневной работы миссии ВОЗ в Италии принято решение направить старшего консультанта Европейского бюро ВОЗ в Рим для работы с центральными властями страны, а также создать полевую чрезвычайную группу специалистов, которая будет базироваться в Венеции и выполнять связующую функцию между регионами.

В ВОЗ отдали предпочтение поддержке Италии, учтя возникшую там эпидемиологическую обстановку, специалисты организации выразили готовность в случае необходимости расширить своё участие. В ВОЗ исходят из того, что Италия может выполнить роль платформы, генерирующей знания по части исследований о распространении патогена. Основой для эффективного реагирования на вспышку заболевания в стране эксперты ВОЗ считают эффективную координацию мероприятий, проводимых на центральном и региональном уровнях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о направлении делегации ВОЗ в Грузию в связи с распространением там коронавируса нового типа.

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