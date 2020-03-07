Челябинск, , 15:41 — REGNUM В Челябинской области активисты Молодёжки ОНФ поздравили женщин с Международным женским днём. Они вручили им поздравительные открытки, сообщает пресс-служба организации.

Поздравления прошли в рамках всероссийской акции «Ты прекрасна». Открытки, а также добрые пожелания получили студентки и сотрудницы Челябинского филиала РАНХиГС. Также волонтёры поздравили работниц магазинов, водителей и пассажиров общественного транспорта и случайных прохожих.

Как сообщало ИА REGNUM, эта акция охватывает все 85 регионов России. Напомним, Международный женский день отмечается 8 марта.