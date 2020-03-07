Липецк, , 15:33 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в инстаграм прокомментировал новость о троих заражённых коронавирусом липчанах. Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 марта о них официально сообщил Роспотребнадзор.

«Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Все лица, находившиеся с ними в тесном контакте, изолированы в обсерватор, за ними ведется медицинское наблюдение.

Все службы области работают четко и слажено. Прошу вас не поддаваться панике и провокациям. Доверяйте информации только из официальных источников», — написал губернатор.

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