Липецк, , 15:25 — REGNUM В Липецке зарегистрировано три случая коронавируса. Об этом 7 марта сообщил Роспотребнадзор.

Эпидемия коронавируса в Иране tasnimnews.com

Все заражённые помещены в инфекционные боксы, у двоих из них нет ярко выраженных симптомов заболевания. Устанавливаются лица, с которыми в России контактировали заражённые, они также пройдут обследование.

Все липчане, у которых подтвердился коронавирус, в последние две недели посещали Италию.

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