Иерусалим, , 15:38 — REGNUM Американских туристов из Вифлеема, живших в отеле, где была зафиксирована вспышка коронавируса, отказывается пропускать на свою территорию Израиль. Об этом 7 марта сообщил журналистам представитель канцелярии губернатора Вифлеема Салех Собех.

Власти Израиля не пропустили на свою территорию из-за риска распространения коронавируса 15 граждан США, туристы были вынуждены вернуться в отель, где они проживали.

При этом представители властей Палестины отметили, что граждане США смогут покинуть страну как только Израиль даст разрешение на въезд. В настоящее время на территории Вифлеема остаются четыре группы иностранных туристов, общим числом около 140 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете правительством Израиля въезда и выезда на территорию палестинского города Вифлеем в связи со вспышкой коронавируса. Решение было предварительно согласовано с армейским командованием и координатором деятельности израильского правительства на территории Палестины.

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