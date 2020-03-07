Москва, , 14:26 — REGNUM Альфа-банк начал массовую блокировку карт своих клиентов из-за того, что номера этих карт могли быть скомпрометированы. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее клиенты Альфа-банка в мессенджерах и социальных сетях стали сообщать о блокировке своих карта.

Граждане стали обращаться в банк, горячая линия оказалась перегружена, а в чате сотрудники Альфа-банка не отвечали на запросы.

Пресс-службу Альфа-банка выпустила сообщение, в котором сказано, что у кредитной организации появилась информация о том, что ряд номеров карт клиентов мог быть скомпрометирован. Однако позднее выяснилось, что опасности нет и блокировка карт была остановлена. В ближайшее время Альфа-банк планирует разблокировать карты, а затем и перевыпустить их бесплатно для клиентов для полной безопасности.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — заявили в Альфа-банке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года у Альфа-банка был крупный сбой с картами. Из-за технической проблемы не прошли около 10% операций по картам.