Валлетта, , 14:36 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом подтверждён на Мальте. Об этом 7 марта сообщила газета MaltaToday со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Криса Ферне.

По данным главы минздрава страны, заболевший пациент — девочка 12-ти лет. Ребёнок во вторник вернулся в страну из Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемия коронавируса не сойдёт на нет с приходом лета, как это обычно происходит в случае эпидемии гриппа.

Специалисты ВОЗ выразили надежду на значительное улучшение ситуации с коронавирусом к лету, отметив, что если так произойдёт, то это будет настоящим подарком судьбы. Однако, вместе с тем, в ВОЗ уточнили, что оснований для таких предположений в настоящее время нет.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету