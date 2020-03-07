Азов, Ростовская область, , 14:09 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области получило результаты анализов пациента, госпитализированного с подозрением на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 7 марта.

По информации ведомства, у пациента поликлиники центральной горбольницы Азова анализы на коронавирусную инфекцию, сданные 6 марта, отрицательные.

ИА REGNUM напоминает, что поликлиника центральной городской больницы Азова возобновила работу после дезинфекции. Медучреждение было временно закрыто из-за угрозы распространения коронавируса. К специалистам обратился мужчина с симптомами ОРВИ, однако он уточнил, что в начале февраля 2020 года контактировал с гражданином Китая.

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