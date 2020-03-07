Вена, , 14:19 — REGNUM ДО 74 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в Австрии. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба минздрава страны.

По данным ведомства, на 7 марта в стране было проведено 4308 тестов на коронавирус, из них 74 показали положительный результат. Случаев летальных исходов в результате заболевания коронавирусом не отмечено.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, предупреждающих распространение коронавируса в стране. В связи со вспышкой заболевания прекращены авиарейсы в Иран и Южную Корею, а также в аэропорты Милана и Болоньи.

Также введены медицинские проверки для граждан населённых пунктов, находящихся на границе с Италией, а для граждан, прибывающих из стран, в которых наблюдаются вспышки коронавируса, введено требование о наличие при себе подтверждения от врача об отсутствии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австрии, из-за дефицита медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств, отменяются плановые операции.

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