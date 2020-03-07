Екатеринбург, , 13:50 — REGNUM В Свердловской области заболеваемость ОРВИ находится на уровне ниже среднемноголетних значений и показателя за такой же период 2019 года. Об этом сообщает областной Департамент информполитики.

На Среднем Урале снижаются сезонные инфекции. Снижение идёт стабильно и еженедельно. Врачи напоминают гражданам о том, что самым эффективным средством для профилактики заболевания являются свежий воздух в помещениях, а также чистые руки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-феврале на Урале отмечался сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. В соседней Челябинской области в связи с этим даже вводили карантин в учебных заведениях ряда муниципалитетов, в том числе и в Челябинске.