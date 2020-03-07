Вашингтон, , 14:10 — REGNUM На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Калифорнии, согласно информации государственного департамента США находятся 49 граждан Украины. Об этом со ссылкой на комментарий директора департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева сообщило 7 марта УНИАН.

По словам Погорельцева, на борту лайнера находится 3,5 тысячи человек из 54 стран мира. 1,1 тысяч из которых — это члены экипажа, а 2,4 тысячи — пассажиры.

В данный момент, по словам Погорельцева, генеральное консульство Украины в Сан-Франциско, выясняет информацию о том, нет ли граждан Украины среди инфицированных.

Погорельцев также отметил, что поскольку умерший от осложнений коронавирусной инфекции в штате Калифорния мужчина отдыхал в феврале месяце на данном судне, то компетентными органами штата принято решение проверить пассажиров лайнера на предмет наличия коронавирусной пневмонии.

С учетом этого, по словам Погорельцева, местные власти приняли решение запретить вход в гавань Сан-Франциско данного судна. Тесты на определение инфицирования COVID-19 были доставлены вертолетами береговой охраны для тестирование на коронавирус всех, кто потенциально мог контактировать с умершим мужчиной или имеют признаки респираторной инфекции.

По результатам проведенного тестирования будет принято решение о том, будет ли введен карантин лишь для части пассажиров судна или для всех, кто находится на борту лайнера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на лайнере Grand Princess коронавирус выявили у 21 человека. Из них 19 человек — это члены экипажа, двое — пассажиры. Отметим также, что пассажиры лайнера Grand Princess о заражении вирусом COVID-19, которое было выявлено в результате проведенных тестов, узнали из новостей.

Среди пассажиров лайнера четверо — граждане России.

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