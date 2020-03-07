Псков, , 13:40 — REGNUM В Псковской области матерям, воспитывающим десять и более детей, подарят вместительные автомобили. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, который встретился с многодетными матерями в преддверии Международного женского дня.

«Мы изучили направленные в наш адрес актуальные для ваших семей вопросы, и среди них в первых строках всегда находился автомобиль. Поэтому мы идем на такой шаг. С вашей стороны необходимо направить в комитет по социальной защите Псковской области пожелания по их комплектации», — отметил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, речь идёт об автомобилях «Газель Бизнес», в которых 13 посадочных мест.

Псковский губернатор также подчеркнул, что многодетные матери совершают «большой подвиг».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Это большой подвиг, большой труд, но и самое большое счастье».

Женщины поблагодарили губернатора, отметив, что семейные совместные поездки являются большой проблемой.