Москва, 8 марта 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 8 марта: взорван мост на железной дороге Брянск — Гомель.

— 8 марта 1943 года в ходе операции с участием более 1 тыс. брянских партизан взорван мост на железной дороге Брянск — Гомель.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1817.

Читайте ранее в этом сюжете: Война: заминированы выходы из военно-морской базы в Хельсинки. Радио REGNUM