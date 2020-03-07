Вена, , 12:58 — REGNUM Плановые операции в связи с нехваткой медицинских масок, стерильных перчаток и дезинфицирующих средств, в связи со вспышкой коронавируса, вынуждены отменять больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии (AUVA). Об этом 7 марта сообщает Австрийское агентство печати.

В больнице

Больницы скорой помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев (AUVA) специализируются на оказании медицинской помощи людям в тяжёлом состоянии. В связи с проблемами с обеспечением материалами, AUVA ограничил количество плановых операций до дальнейшего уведомления.

В приоритете для Фонда на настоящий момент остаётся медицинское обслуживание пострадавших при несчастных случаях. Данная мера вызвана дефицитом медицинских масок, стерильных перчаток и средств дезинфекции, который возник в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом и случаев подозрения на заражение в больницах страны.

Указанные медицинские материалы поставлялись в Австрию из Китая, который прекратил поставки из-за возрастания собственных потребностей в связи с эпидемией COVID-2019 в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 55 человек. Ещё около 300 человек находятся под карантином из-за контактов с заболевшими. Из-за высокого спроса в стране возник дефицит медицинских масок и дезинфицирующих средств.

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