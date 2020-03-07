Кострома, , 12:22 — REGNUM В 30% костромских аптек иссякли запасы масок. Об этом со ссылкой на Росздравнадзор сообщает ГТРК «Кострома».

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При этом костромские больницы и поликлиники средствами индивидуальной защиты обеспечены в полном объеме. Медучреждения закупили 700 тысяч масок. в Росздравнадзоре не уточнили когда ситуация со снабжением аптек в регионе может стабилизироваться .

Напомним, что 6 февраля 2020 года председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин отметил удорожание данного вида товара:

«Я сегодня зашел в свою аптеку. Раньше были маски упаковками — 50 рублей за 10 штук. Сейчас одна маска — 7 рублей. Небольшая тенденция есть», — сказал спикер регионального парламента.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года в Костромской области показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом не превысили эпидемических порогов. Случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19 на территории региона не зафиксировано.

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