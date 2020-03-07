Афины , , 12:54 — REGNUM Психология страха и паники имеет решающее значение для контроля распространения коронавируса, утверждают эксперты по инфекционным заболеваниям, которые в последние дни настаивают на том, что «паника хуже самого вируса». Что об этом говорят психологи, передает 7 марта AMNA.

«Беспокойство, тревога, паника, беспокойство за себя и своих близких, а также безразличие, невежество, отрицание или недооценка проблемы — это диапазон эмоциональных реакций вокруг темы», — объясняет доктор Илиа Теотокас, клинический психотерапевт в психиатрической клинике Афинского университета. Неопределенность и противоречивая информация, возникающая при пандемии, может привести к сильной обратной реакции в обществе, к социальной сплоченности с одной стороны и тяжкой ноше для психически уязвимых людей.

«То, как врачи, министерство здравоохранения и средства массовой информации сообщают о болезни, является ключевым фактором, влияющим на психологическое благополучие людей, соблюдение мер предосторожности, развитие солидарности и поддержание социальной сплоченности», подчеркивает эксперт.