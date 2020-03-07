Иваново, , 12:04 — REGNUM Жительница города Иваново, которая предложила президенту Российской Федерации Владимиру Путину взять ее замуж, рассказал о себе в интервью РИА Новости.

Напомним, что 6 марта президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Иваново, где он встречался с представительницами общественности, с которыми беседовал о конституционной реформе, а также губернатором региона Станиславом Воскресенским и посетил местную поликлинику.

Прохода по городу, Владимир Путин пообщался с местными жителями. Одна из них предложила российскому лидеру взять ее замуж. Диалог состоялся следующий:

«Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!» — сказала женщина.

Президент на это ответил:

«Интересное предложение, как вас зовут?»

Гражданка ответила:

«Юлия».

Далее разговор не продолжился.

В интервью журналистам женщина рассказала, что зовут ее Юлия Шилова, ей 28 лет, работает она актрисой детского театра и до сих пор не замужем.

«Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом», — посетовала Юлия.

Также она заявила, что ей нравится, как Путин управляет страной, решает политические проблемы и ведет международные переговоры.

«Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела», — сказала она.

Напомним, что Владимиру Путину 67 лет, и со своей первой и пока единственной женой Людмилой он развелся в 2013 году. Развод они объяснили тем, что Путин полностью поглощен государственными делами и их брак фактически завершился.