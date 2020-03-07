Ханты-Мансийск, , 12:04 — REGNUM В Югре нет ни одного инфицированного новым коронавирусом. Региональное управление Роспотребнадзора выступило с официальным опровержением ранее появившейся в СМИ информации о заболевшем ребёнке, который вернулся с родителями из Италии.

Действительно, мальчик с признаками ОРВИ поступил в окружную клиническую больницу. Выяснилось, что семья недавно вернулась из Италии. У него и его родителей были взяты анализы, которые показали отсутствие у всей семьи смертельной инфекции. Однако им предстоит пройти карантинные мероприятия с временной изоляцией.

Мальчик несколько дней ходил в школу и был в контакте с учителями и детьми. Соученики ребёнка временно переведены на дистанционное обучение.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева назвала фейковой информацию о якобы заболевшем ребёнке.

«Думаем, как привлечь СМИ к ответственности», — сообщила Кудрявцева «Новостям Югры».

Напомним, ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала земляков верить только официальной информации о ситуации с коронавирусом в автономном округе.

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