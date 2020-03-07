Токио, , 11:51 — REGNUM Capcom опровергла слух о том, что в ремейке Resident Evil 3 Немезис (главный антагонист проекта) сможет вламываться в «безопасные комнаты». Об этом 6 марта сообщил портал GamesRadar+.

Разработчики игры отметили, что Немезис сможет ломать двери и использовать различные уловки в погоне за геймером. Однако традиционные для этой франшизы «безопасные комнаты» останутся для него недосягаемыми.

Напомним, 6 марта в сети появилась информация о том, что Немезис сможет преследовать игрока даже в «безопасных комнатах». Таким образом, в Resident Evil 3 Remake не осталось бы ни одного места, где геймеры смогли бы восстановить силы.

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