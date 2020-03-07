Манила, , 12:08 — REGNUM До шести человек возросло количество заболевших коронавирусом на Филиппинах. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

Шестым заболевшим оказалась женщина 59-ти лет, супруга мужчины, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Заболевшая была госпитализирована в Научно-исследовательский институт тропической медицины (RITM) Филиппин. Её состояние мекдики оценивают как стабильное.

Отмечается также, что в стране был зафиксирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку. Согласно проверке, проведённой Бюро по вопросам миграции, один из заболевших пациентов из страны никуда не выезжал. При этом тест на коронавирус у супруги этого пациента был положительным.

По данным агентства PNA, президент Филиппин Родриго Дутерте после получения информации о случае передаче коронавируса от человека к человеку внутри страны согласился объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Филиппин ограничили въезд в страну иностранцев из Южной Кореи.

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