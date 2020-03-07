Роквилл, США, , 11:42 — REGNUM Энтузиаст с ником Kittytail создал масштабную модификацию для TES V: Skyrim, добавляющую в игру восемь часов нового «высокоуровневого контента». Об этом 6 марта сообщил портал PCGamesN.

Модификация добавит в Skyrim множество подземелий и боссов с «уникальным поведением». Помимо этого, геймеры смогут опробовать новые заклинания, оружие и броню.

Напомним, TES V: Skyrim — это ролевая игра с открытым миром от компании Bethesda Softworks. Проект продолжает пользоваться популярностью, благодаря многочисленным модификациям, создаваемым игровым сообществом.

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