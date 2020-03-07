Ханты-Мансийск, , 11:37 — REGNUM Сообщения ряда СМИ о ребёнке, у которого, якобы, был выявлен коронавирус, опровергли власти Ханты-Мансийского АО (Югры). Об этом 7 марта сообщила пресс-служба правительства региона в официальном аккаунте в социальных сетях.

По данным правительства Югры, на территории региона в настоящее время нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. Как сообщила замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, семья с ребёнком, прибывшая из Италии, была помещена в Окружную клиническую больницу для обследования. Мальчик по прибытии на родину с родителями, посещал школу и контактировал с учителями и детьми. Всей контактной группе также назначено обследование, дети находятся на дистанционном обучении.

Всего на территории Югры под медицинским наблюдением находится 12 человек, часть из них — приехавшие по трудовой визе граждане Китая, а часть граждан прибыла из стран, в которых зафиксирована вспышка коронавируса.

Власти региона заверили, что система здравоохранения Югры полностью подготовлена к оказанию медицинской помощи в случаев возможного выявления коронавируса у граждан.

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