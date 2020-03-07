Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Коронавирус в Грузии выявлен еще у 3 человек, и среди них — сын директора Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, Николоз Гамкрелидзе.

Все три случая связаны с теми шестью гражданами Грузии, которые вместе путешествовали по Италии и вернулись в страну в минувшее воскресенье.

Один из инфицированных — сотрудник головного офиса клиники «Эвекс», где также на одной из руководящих должностей работает Николоз Гамкрелидзе. Как написал Николоз Гамкрелидзе на своей странице в Facebook, после того, как в среду у его сотрудника был выявлен коронавирус, он сам и все, кто был с ним в контакте, перешли в режим самоизоляции. Признаки заболевания у самого Николоза Гамкрелидзе проявились еще вчера, и он сдал анализы, которые подтвердили факт заражения его коронавирусом. Все, с кем был в контакте сын Амирана Гамкрелидзе, по его же информации, идентифицированы и также находятся в изоляции.

На специальном брифинге 7 марта Амиран Гамкрелидзе подтвердил информацию о выявлении еще трех инфицированных коронавирусом граждан Грузии, которая первоначально появилась на созданном правительством специальном сайте.

«Начиная с января у нас было всего 319 возможных случаев коронавируса, из которых на сегодняшний день лабораторно подтверждено 12 случаев. Вчера в лаборатории имени Лугара мы исследовали 39 возможных случаев, и в 3 из них был получен положительный результат. Идет интенсивный поиск и идентификация контактов всех зараженных. На данный момент исследовано уже 76 человек, еще 30 человек ожидают ответа на сданные анализы. Все они — прямые или косвенные контакты того кластера, который путешествовал по Италии», — сообщил Гамкрелидзе.

По его же информации, на данный момент коронавирус выявлен уже в 97 странах мира, поэтому не исключен и рост числа инфицированных в Грузии.

«Число случаев будет расти, главное, чтобы до минимума сводить все возможные случаи, быстро ставить диагноз, выявлять инфицированного, помогать ему клинически, активно искать контакты и изолировать их», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

По данным правительственного сайта о ситуации с коронавирусом, в настоящее время в карантине в Грузии находятся 140 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 42 пациента.