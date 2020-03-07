Роттердам, Нидерланды, , 10:58 — REGNUM Подготовка к международному музыкальному конкурсу «Евровидение» продолжена Европейским вещательным союзом (EBU), несмотря на распространение коронавируса в Нидерландах. Об этом 7 марта сообщил журналистам представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман.

По словам Гудмана, планирование мероприятия в Роттердаме продолжается, при этом EBU постоянно следит за ситуацией с эпидемией коронавируса. Организаторами предпринимаются все меры для охраны здоровья и безопасности в полном соответствии с руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национальных органов власти.

Гудман уточнил, что организаторы рассматривают несколько возможных сценариев мероприятия совместно с ведущими телевещателями «Евровидения». Какой именно сценарий будет использован, будет зависеть от развития событий вокруг вспышки коронавируса в мире и в Нидерландах.

Напомним, конкурс «Евровидение-2020» будет проведён в Нидерландах в связи с победой исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году. Мероприятие состоится 12−16 мая в Роттердаме. От России в конкурсе примет участие команда исполнителей Little Big.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении в сети фрагмента музыкальной композиции от Little Big, которая, возможно, прозвучит на конкурсе «Евровидение».

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