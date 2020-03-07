Москва, , 10:44 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что все работы по подготовке к празднованию Дня Победы продолжаются по плану. Об этом Песков сказал журналистам сегодня, 7 марта.

Напомним, что ряд массовых мероприятий в России были отменены из-за угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Так, Петербургский международный экономический форум был отменен, ряд других форумов перенес на более позднее время.

По словам Пескова, в условиях отмены других мероприятий подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжается по плану.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Москву на 9 мая приглашен ряд лидеров иностранных государств, которые в прошлом входили в антигитлеровскую коалицию.