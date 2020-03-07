Курган, , 09:35 — REGNUM В Зауралье в ходе акции «Вам, любимые!» студенты — спасатели поздравили сотрудниц полиции с Международным женским днём. Цветы и открытки были вручены шестидесяти женщинам в погонах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Студенты-спасатели вручили цветы сотрудницам полиции Курганской области Пресс-служба УМВД России по Курганской области

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса отметили в своих поздравлениях, что наряду с мужчинами, женщины спасают и защищают жизни, помогают преодолевать сложные ситуации, и при всех тяготах службы берут на себя повседневные заботы о доме и семье.

Напомним, в акции «Вам, любимые!» участвуют представители силовых ведомств из 38 регионов страны. Отряд спасателей действует в Зауралье на базе Курганского государственного университета, с которым региональное Управление МВД России сотрудничает на протяжении многих лет.