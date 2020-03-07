Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Временный запрет на рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок введёт компания Facebook. Об этом 7 марта сказано в официальном заявлении компании.

В медицинской маске

Поясняется, что такое решение компании принято с целью остановить спекулятивные действия на фоне распространения коронавируса и выросшей в связи с ней потребности людей в защите.

Как сказано в заявлении, команды специалистов внимательно отслеживают ситуацию с коронавирусом и сделают нужные обновления в политике компании Facebook, если отследят людей, пытающихся обогатиться за счёт чрезвычайной ситуации, возникшей из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В связи с коронавирусом компания Facebook уже ввела запрет на рекламу, обещающую излечить от коронавируса, а также на любой контент, содержащий недостоверную и заведомо ложную информацию об эпидемии COVID-2019, либо конспирологические теории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии компанией Facebook офисов в Лондоне из-за коронавируса у сотрудника.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook временно закрыла офисы в Лондоне из-за коронавируса у сотрудника