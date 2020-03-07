Ужгород, Украина, , 08:50 — REGNUM Женщину, которая вернулась 2 марта из Италии, 5 марта вечером госпитализировали в областную инфекционную больницу, сообщается 6 марта в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

У вернувшейся из туристического тура по Италии женщины, была высокая температура. Госпитализированной женщине провели анализы, по результатам которых гриппа выявлено не было. Для исключения заражения коронавирусом, биометариал, взятый у женщины, был отправлен для проведения соответствующего анализа в Киев.

По сообщению пресс-службы Закарпатской ОГА, состояние женщины стабильное, температура тела у пациентки на момент публикации сообщения не была повышена.

Лица, контактировавшие с госпитализированной женщиной находятся в обсервации дома под контролем эпидемиологов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Черновицкой области на данный момент у шестерых госпитализированных подозревают заражение коронавирусом. Один мужчина в Черновицкой области заболел COVID-19, что подтвердили результаты анализов.