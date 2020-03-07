Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США возросло до 304, 6 марта передает телекомпания CNN со ссылкой власти США.

В эту цифру включены и случаи, которые были зарегистрированы региональными органами здравоохранения, но еще не подтвердились в агентстве по контролю и профилактике заболеваний страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта на борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии у 21 человек подтвердилось заболевание COVID-19.

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