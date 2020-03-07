Бразилиа, , 07:47 — REGNUM Для жителей Бразилии нет причин паниковать из-за коронавируса нового типа, заявил бразильский президент Жаир Болсонару в ходе своего обращения по телевидению.

«Даже если ситуация усугубится, нет причин паниковать. Лучший способ защиты — тщательно следовать рекомендациям специалистов», — заявил он.

Он также призвал граждан страны сплотиться перед угрозой коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на территории Бразилии выявлено 13 случаев заболевания COVID-19. 11 пациентов путешествовали по Европе и Соединенным Штатам, двое других — родственники первого больного коронавирусом.

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