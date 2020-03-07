Черновцы, Украина, , 08:19 — REGNUM В Черновицкой области подтвержденным является лишь один случай заболевания новым коронавирсуом, сообщается 6 марта в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

В больнице

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Состояние больного COVID-2019 стабильное, он чувствует себя хорошо, отметили в пресс-службе ОГА.

Отмечается также, что с подозрением на заражение коронавирусом 6 марта была госпитализирована женщина в инфекционное отделение областной больницы. Госпитализированная имела жалобы на высокую температуру тела и головную боль. У женщины был взят биоматериал и отправлен на анализ в столицу Украины.

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В целом в области на данный момент по сообщению пресс-службы госпитализированы шесть человек с подозрением на заражение COVID-2019. По состоянию на вечер 6 марта (19:30 или 20:30 мск) результаты их анализов были еще неизвестны.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Черновицкой области намерены ввести карантин в учебных заведениях.