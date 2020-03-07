Благовещенск, , 07:43 — REGNUM Лётно-тактические учения эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-95МС прошли в Амурской области. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дальний бомбардировщик Ту-95 Dodmedia.osd.mil

Экипажи около десяти самолётов дальней авиации в ходе учений выполнили несколько задач, во время которых проверялась подготовка боевой и вспомогательной авиационной техники, лётного и инженерно-технического состава.

Было отработано перебазирование авиационного подразделения на оперативный аэродром. Проверены нормативы по времени подготовки ракетоносцев после посадки к повторному вылету.

Во ходе выполнения поставленных задач лётчики отрабатывали технику пилотирования в сложных метеоусловиях и взаимодействие с другими родами авиации. Было осуществлено условное боевое применение основного вооружения по наземным целям.

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