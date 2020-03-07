Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM Девять государств, которые направляют своих представителей в войска миротворческих сил ООН, должны отложить на три месяца смену своих военных из-за коронавируса. С таким призывом выступил отдела коммуникаций Департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк, 6 марта сообщает издание The Washington Post.

Среди государств к которым обратился чиновник были: Китай, Италия, Франция, Германия, Индия, Камбоджа, Непал, Южная Корея и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Организация Объединенных Наций выделила $15 млн в качестве помощи странам с наиболее слабыми системами здравоохранения.

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