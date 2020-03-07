Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Решение повысить до третьего уровня опасности для поездок в Азербайджан и Туркмению из-за угрозы распространения COVID-19 приняли власти США, 6 марта сообщает пресс-служба госдепартамента в Twitter.

В сообщении отмечается, что американским гражданам следует отказаться от визитов в указанные государства без необходимости. Отмечается, что прежде всего необходимо обратить внимание на приграничные с Ираном регионы республик. Кроме того, в госдепе добавили, что уровень медицинских услуг в этих Азербайджане и Туркмении не соответствует стандартам США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта число пациентов с коронавирусом нового типа в Азербайджане увеличилось до девяти.

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